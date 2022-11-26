Adı okuduğu sınıfa verildi

Erol Evgin, eski okulu İstanbul Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda Evgin'in adı çok amaçlı derslerin görüldüğü sınıfa verildi. Okul yönetimiyle sınıfın açılışımı yapan Evgin, öğrencilerle birlikte hep bir ağızdan 'Söyle Canım' şarkısını söyledi. 'Öğretmenler Günü'nde böyle bir açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Evgin, emeği geçen herkese teşekkür etti.