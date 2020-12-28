28 Aralık 2020 Pazartesi 23:40:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:49:00
Adem Kılıççı ile Selçuk Kılıç 'Sarp' dizisinde buluştu
Olimpiyat şampiyonu boksör Adem Kılıççı ile dünya kickboks şampiyonu Selçuk Kılıç, yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘Sarp' dizisinde bir araya geldi.
Dizi için ringe çıkan iki şampiyon Adem Kılıççı ile Selçuk Kılıç, hikaye gereği karşı karşıya gelerek dövüştü. Projede, Büşra Cebe, Levent Sülün ve Şevket Çapkınoğlu oynuyor.
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