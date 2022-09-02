Bodrum Yalıkavak'ta trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, kazadan 1 hafta sonra yanına gelmek isteyenlere sitem etti. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sosyal medya hesabından "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün" dedi. Sanatçının bu sözleri kimler için sarf ettiği merak konusu oldu. Tatlıses ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlı bir süredir sosyal medyadan birbirlerine göndermede bulunuyor.

