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14 Eylül 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 16:00:00

Ada Masalı'nın yıldızları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü! Zekeriyaköy'de aşk başkadır

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'Ada Masalı' adlı dizide rol alan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Bir süredir birlikte olan çift, Zekeriyaköy'de aynı eve çıktı.

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu. Rol aldıkları yapımda aşık bir çifti canlandıran Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan, gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı. Navruz ve Turan'ın projenin olumsuz etkilenmemesi için ilişkilerini şimdilik gizli tuttukları öğrenildi. Seferihisar'daki çekim günleri dışında birlikte vakit geçiren ikilinin Zekeriyaköy'de ev tuttukları iddia edildi. Aşklarını gözlerden uzakta yaşamak isteyen çift, boş vakitlerinde lüks villalarında keyifli vakit geçiriyor. Alp Navruz ve Ayça Ayçin Turan, sosyal medya hesaplarından verdikleri sarmaş dolaş pozları hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum alırken sevenleri tarafından da birbirine çok yakıştırılıyor.

Etiketler : ada masalı alp navruz ayça ayşin turan magazin
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