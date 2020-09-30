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30 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:17:00

Acun Şehrazat'a sert çıktı: Cevabımızı terbiyesize mahkemede vereceğiz

Kaynak: Akşam

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Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında iddialarda bulunan Şehrazat hakkında sert açıklamalarda bulundu. Kendisini emek hırsızlığıyla suçlayan Şehrazat'ın paylaşımına ilişkin konuşan Ilıcalı 'Bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz' dedi.

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" sözleriyle ateş püskürdü. Ilıcalı ise Şehrazat'a sert çıktı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne aktarmasız gitmek için özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye uçak aldı. Şehrazat ise telif haklarını ödemediğini iddia ettiği Ilıcalı'ya bu haber üzerinden zehir zemberek sözler söyledi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Acun Ilıcalı'nın uçak aldığını öğrenen söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun'u emek hırsızlığıyla suçlayıp "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun. Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.

"BU TERBİYESİZ KİŞİYE CEVABIMIZI MAHKEMEDE VERECEĞİZ"

Acun Ilıcalı da Twitter hesabından Şehrazat'a sert çıktı: "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız."

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