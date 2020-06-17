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17 Haziran 2020 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 19:16:00

Acun Ilıcalı küplere bindi! Eski eşi Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, kızı Melisa'ya yorum yapması üzerine...

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Acun Ilıcalı'nın eski eşleri sosyal medya gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın annesi ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez de eski eşi Şeyma Subaşı'nın tepki ile adından söz ettirdi. Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın yaptığı yoruma ters bakış attı. Subaşı'nın bu hareketi, Acun Ilıcalı'nın kızı ve sevgilisini aynı ortama sokmasına izin vermediği iddialarını güçlendirdi.‬ İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'ya gösterdiği tepki.

Acun Ilcıalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile koronavirüs nedeni ile uzun bir süre ayrı kalmıştı. Babası Acun Ilıcalı ile uzun bir süre Dominik'te kalan Melisa, Türkiye'ye döndüğü günden bu yana annesi Şeyma Subaşı'nın yanında

Kızını ders çalıştırırken video çeken Şeyma Subaşı, Melisa'nın okuması bitince arkadan sevgilisi Guido Senia'nın "Bravo Melisa" demesine ters bir bakış attı.

ŞEYMA'YA ACUN ENGELİ!

Subaşı'nın bu hareketi, Acun Ilıcalı'nın kızı ve sevgilisini aynı ortama sokmasına izin vermediği iddialarını güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'dan sevgilisine şoke eden tepki! Kızı Melisa'ya yorum yapması üzerine sosyal medya üzerinden engelledi.

Küplere binen Acun Ilıcalı, eski karısı Subaşı'ya sert uyarılarda bulundu.

Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, canlı yayında yazdığı mesajla geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'na olay bir gönderme yaptı.

Şeyma Subaşı ile boşanmanın ardından Acun Ilıcalı, Subaşı'na çok benzeyen, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile beraber olmaya başlamış, ikili artık fotoğraflarını da sosyal medyada paylaşmaya başlayınca aşk resmen kanıtlanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi, Şeyma Subaşı'na benzerliği konuşulurken Altunkaya, olay bir göndermeye imza attı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken sevgilisinden ilginç bir yorum aldı.

Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsapp'ında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan bu not Şeyma'ya bir gönderme olarak yorumlandı.

Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım programına konuk oldu. Acun Ilıcalı, canlı yayında Seray Sever ve Cengiz Semercioğlu'na video izletirken Şeyma Subaşı'dan bir mesaj geldi. Geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan bu olay günlerce magazin gündeminden düşmedi.

KIPKIRMIZI OLDU

Gelen mesaj sonrası hemen telefonunu gizlemeye çalışan Acun Ilıcalı konuyu nasıl toparlayacağını bilemedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ACUN ILICALI'YA ATTIĞI MESAJ!

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye'nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, "Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım" dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter'da kısa sürede trend oldu.

BİR YILLIK KİRASINI ACUN ÖDEMİŞTİ

Subaşı, geride bıraktığımız yıl Bebek'te sağlıklı ürünler satacağını söylediği Healthyish Cafe'yi açmış ve yaptığı büyük açılışta birbirinden ünlü misafirlerini konuk etmişti.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nın kafesinin 1 yıllık kirasını ödemişti. 29 yaşındaki Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda 1 yıllık kafesini de kapatmak zorunda kalmıştı.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayına katıldığı sırada mesaj atan eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinden bir açıklama yayınlayarak durumu kurtarmaya çalışmıştı. "Unutmayalım ki Acun ile bizim bir çocuğumuz var." diyen Subaşı, başına gelen talihsiz olayı biraz da gergin olarak anlatmaya çalıştı.

"HER ZAMAN KONUŞACAĞIZ"

Subaşı, "Bizim konuştuğumuz maddi ve manevi bir sürü olay var. Bunlardan bir tanesinin canlı yayında çıkması da benim kaderim. Yapacak bir şey yok. Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız. Önceden de konuşuyorduk. İnşallah başka bir boyutlara geçmez bu olay." dedi.

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