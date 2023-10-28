Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Televizyoncu Acun Ilıcalı YouTube'da 'Nur Tuğba İle Laf Aramızda' programına konuk oldu. Ilıcalı, Survivor'a aldığı için pişman olduğu kişilerden bahsederken isim vermeden "Birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş dedi. Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. Ilıcalı'nın bahsettiği kişinin 2016 yılında Survivor'da mücadele eden Serkay Tütüncü olduğu iddia edildi.

