Acun Ilıcalı'dan Beşiktaş açıklaması!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geri dönen Süper Lig'i, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ın kampanyasını ve Emre Belözoğlu'nun formunu değerlendirdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"MESUT KONUSUNU PAS GEÇELİM"

Mesut Özil konusunu pas geçeyim. Yakınım diye soruluyor ama kurduğum her cümle 150 yerde manşet oluyor, ben kendimi iyi hissetmiyorum. Çok değerli bir menajeri var, onu aşmak istemiyorum.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN TAHMİNİM YOK"

Şampiyonluk için tahminim yok aslında. Trabzonspor'un yüksek düzeyli bir futbolu var. Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini dikkatle takip ediyorum. Merdivenleri çıkıyor, acaba zirve mi görecek? Galatasaray ve Fatih hoca da, her zaman şampiyonlukta vardır.

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK G.SARAY'A ZARAR VERDİ"

Seyircisiz olayı en çok kime zarar verdi? Bence Galatasaray'a. Trabzonspor'un yıllardan beri olağanüstü taraftarı var ama iç sahada sanki daha çok stres yapıyorlar, Galatasaray iç sahada daha rahat oluyor. Sanki bu Galatasaray'a biraz zarar verdi.

"TEKLİF GELİNCE SEVE SEVE KABUL ETTİM"

(Beşiktaş kampanya reklamı için para almaması) Beşiktaş Kulübünden bana böyle bir teklif gelince, ben seve seve kabul ederiz dedim, herhangi bir maddi ilişki olmadı. 2 konu var, rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Benim Beşiktaş camiasıyla bağlantım da, meslek kariyerime Beşiktaş muhabiri olarak başladım. Çok değer verdiğim insanlar da var orada. Futbola negatif enerji ile bakan biri değilim, her kulübün gelişmesini isterim.

"HAKEM HATALARI YAKTI"

Fenerbahçe için objektif konuşacağım, ben hakem camiasında artniyet olduğunu çok düşünen biri değilim ama hata payı diye bir şey var ya, belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda bir ritim yakalamışken... Başakşehir maçı sonrasında ritim yakalamışken üst üste hakem hataları... Başka zaman dikkat edilmeyip de denk gelen ince detaylar... Bir gol attık, attığımız gol bizim hanemize yazıldı, onu da yaşadık. Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, bence takım ritmini kaybetti orada ve geri çekildi. Bence iyi sezon oluyordu, iyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe ama istikrarlı olan başarılı oluyor. Sezon hayal kırıklığına doğru gidiyor ama bakalım ne olacak.

"EMRE'Yİ ŞAŞKINLIKLA SEYREDİYORUM"

Yurt dışında maçı izleseydik ve biri oyuna giren Emre Belözoğlu için 30 yaşında deseydi, tereddüt olur muydu? Biyonik olarak incelenmesi lazım. Topla hızına bakıyorum, yaptırdığı penaltıda süratini kullanıyor. Şaşkın şaşkın seyrediyorum. Futbol hayatının ilk gününden yanında oldum, sıkıştığı her yerde elimden geldiğince yardım ettim. Bunu fazlasıyla hak eden biri.

"BİZLER TARAFTARIZ"

Biz taraftarız, yönetim düşünüyor, Emre ile de oturup konuşuyorlar, en doğru kararı birlikte veriyorlardır zaten.

"EMRE, İSTEDİĞİ OYUNCUYLA KONUŞABİLİR"

Emre Zeytinburnu'ndan çıkmış, maddi durumu zor bir ailede büyümüş ve gelişmiş biri. Kaç futbolcu bu durumda yabancı dil öğrenip dünya ile iletişim kurabiliyor, kaç futbolcu? Yurt dışında oynayanlar bazen yabancı dili yakalıyor ama o ilişkiyi yakalayamıyor. Emre çok iyi İtalyanca, gayet iyi İngilizce ve biraz İspanyolca konuşabiliyor. Emre bu işin her tarafını düşünerek, futbolu yaşıyor. Telefon açıp, istediğiniz takımdaki oyuncularla konuşabiliyor.

"5 TRANSFER LAZIM"

Fenerbahçe'ye transfer lazım. Açıkçası çok doğru 5 adam alması lazım şu anda. Fenerbahçe için şöyle iyimser bir dönem yaşıyorum... Ersun hocayı çok sever ve desteklerdim, değerli bir hocamızdır. Şu anda teknik direktörümüzün kim olduğunu biliyoruz ama Ali Koç gibi bir başkan, Semih Özsoy gibi bir asbaşkan ve Emre Belözoğlu da sportif direktör... Saha içini bilmiyorum da saha dışı güzel görünüyor.

"FORTUNA SITTARD'I ALIYORUM"

Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe'de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard'dan yetişmesini istiyorum.