Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL

Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL

Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor. Geçtiğimiz günlerde saatiyle gündeme gelen Ebru Gündeş'ten sonra Acun Ilıcalı herkesi şoke etti. Öyle ki Acun Ilıcalı'nın kolundaki kırmızı saatin fiyatı hakkında sosyal medyada "Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz" şeklinde yorumlar gelmeye başladı.



Yüzlerce siyah tişörtü olan Ilıcalı'nın, bir de hatrı sayılır derecede saat koleksiyonu olduğu biliniyor.



1 MİLYON 713 BİN 671 TL'LİK SAAT



Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için paraya da kıyıyor. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı.

Ilıcalı, kolundaki saatle Survivor parkurlarında yarışmalara bile katılıyor. Ilıcalı'nın saatini gören sosyal medya kulanıcıları,"Kolunda servet taşıyor", "Satıp parasını Afrika'ya göndersek açlık sorunu kalmaz'" yorumlarında bulunuyor.

