Acun bu kez eğitimde!

Acun bu kez eğitimde!

Daha önce futbol takımı alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şimdi de eğitim sektörüne girdi. Ilıcalı, Nişantaşı Üniversitesi'nde AcunMedya Akademi adında bir bölüm açtığını duyurdu. Bölümde İleri Televizyonculuk, Profesyonel Aşçılık, Dijital Yayıncılık üzerine eğitimler verilecek. Eğitimler 7 Haziran'da başlayacak.

