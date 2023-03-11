Acımızı unutmadık

İnan Ulaş Torun, Eslem Akar ve Aleyna Dalveren'in oynadığı 'Ulan Salih' filmi Özdilek Sinema Salonları'nda gala yaptı. Salih'in başından geçen olayları komik ve aynı zamanda dramatik bir şekilde anlatan film gecesinde tüm oyuncular hazır bulundu. Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen ekip, ''Çok heyecanlıyız, hiç birimiz filmin hazır ve bitmiş halini izlemedik. Acımızı da unutmadık. Acımız bir tarafta duruyor ama hayat da devam etmek zorunda. Kötü günlerden geçiyoruz ama belki insanlara umut olabilir ve güldürebiliriz'' dedi.