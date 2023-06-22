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22 Haziran 2023 Perşembe 07:51:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 07:51:00

Açılışta buluştular

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Ünlü isimler Bodrum'daki Titanic Luxury Collection bünyesinde hizmet veren Designers'Store mağazasının açılışında boy gösterdi.

Ünlü isimler Bodrum'daki Titanic Luxury Collection bünyesinde hizmet veren Designers'Store mağazasının açılışında boy gösterdi. Otelin Genel Müdürü Mert Aygün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen davete Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi, Derya Taşbaşı, Murat Danacı ve Asiye Uçar katıldı. Oyuncu ve sunucu Derya Taşbaşı, kıyafet tercihinde işlevselliğin ön planda olduğunu söyledi. Oyuncu, "Ayakkabı ve çanta en çok aldıklarım. Aldığım ürünleri 20 yıl kullanıyorum. Benim için işlevsellik önemli. Görsellikte geçici kullandığımdan çok fazla harcama yapmak istemiyorum" dedi.

Etiketler : Açılışta buluştular Bodrum Titanic Luxury Collection Designers'Store
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