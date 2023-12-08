Açılışa özel gösteriler

Özge Ulusoy, İbrahim Büyükak ve Zafer Algöz bir araya geldi. Ünlü isimler Apple yetkili satıcısı ve servis sağlayıcısı olan Gürgençler'in geçen gün Ankara'daki iki yeni mağazasının açılışına katıldı. Özge Ulusoy ve Serhat Kaynarpınar'ın sunuculuğunda, gerçekleşen açılışta ünlü isimler kurdeleyi Gürgençler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürgenç'le birlikte kesti. Büyükak yeni stand up gösterisini ilk kez gerçekleştirdi.