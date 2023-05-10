Açılış buluşması

Ünlü isimler diyetisyen Mehtap Yakut'un davetinde bir araya geldi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda gerçekleşen davete iş sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Ece Mumay, Wilma Elles, Nagihan Karadere, Gökçe Kırgız ve Selen Uzun gibi isimler katıldı. Ünlü isimler tanıtımda şıklık yarışına girdi. Yakut, davette ünlü isimlere ufak tüyolar verdi. Ece Mumay, Wilma Elles ve Gökçe Kırgız gibi isimler Mehtap Yakut'la objektiflere poz verdi.