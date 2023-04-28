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28 Nisan 2023 Cuma 12:19:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 12:19:00

Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

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'Al Sancak' dizisinin oyuncuları Kayseri'deki Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışına katıldı.

TRT'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan 'Al Sancak' dizisinin oyuncuları Kayseri'deki Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, oyuncular Rıdvan Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez ve İdris Nebi Taşkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Al Sancak ekibi, sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet etti.

Etiketler : milli savunma bakanlığı dijital gösterim merkezi al sancak
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