Açılış ‘Al Sancak' ekibinden

TRT'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını anlatan 'Al Sancak' dizisinin oyuncuları Kayseri'deki Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışına katıldı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, oyuncular Rıdvan Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez ve İdris Nebi Taşkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Al Sancak ekibi, sevenleriyle fotoğraf çektirip sohbet etti.