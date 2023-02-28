‘Acılar paylaştıkça azalır' dediler

Engelsiz Yaşam Vakfı ve ünlü müzayedeci Uğur Batur, depremzedeler yararına 'Acılar Paylaştıkça Azalır' adı altında müzayede düzenledi. Çok sayıda antika kıymetli parçanın satışa sunulduğu müzayedede Fatih Terim'in imzalı 5 numaralı forması 100 bin liraya, Atatürk portresi tablo 40 bin liraya, Hüsnü Şenlendirici'nin klarneti ise 10 bin liraya satıldı. Müzayededen elde edilen gelir, İstanbul'daki okul çocukları ile engelli çocukların depremle ilgili eğitimlerine harcanacak.