Açıkhava'da senfonik konser

Şarkıcı Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın' konseptiyle ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahnesindeydi. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişilik Pera Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserde sanatçıya, kendisini izlemeye gelen dört bin kişilik koro eşlik etti. Tarık Ediz imzalı iki kostümle sahne alan Sam, seyircilerle bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi.