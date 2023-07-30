VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güvenlik güçleri, şehit Bedirhan bebeğin isminin yaşatıldığı üs bölgesinde nöbette
Galatasaray, Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Sahnede büyüledi
Açıkhava'da senfonik konser
Maddi sıkıntı yaşıyor
30 Temmuz 2023 Pazar 14:08:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 14:08:00

Açıkhava'da senfonik konser

ABONE OL

Şarkıcı Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın' konseptiyle Harbiye Açıkhava'da sahnesindeydi.

Şarkıcı Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın' konseptiyle ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahnesindeydi. Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, elli kişilik Pera Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserde sanatçıya, kendisini izlemeye gelen dört bin kişilik koro eşlik etti. Tarık Ediz imzalı iki kostümle sahne alan Sam, seyircilerle bol bol sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler : şevval şahin konser şarkıcı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor

Ayrılık şarkıları içimi acıtıyor
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX