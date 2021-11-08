08 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 17:00:00
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu
Sakarya'da doğuştan böbrek hastası olan ve 6 yıldır tedavi gören 28 yaşındaki Buğra Tevetoğlu, ablasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. T
Sakarya'da doğuştan böbrek hastası olan ve 6 yıldır tedavi gören 28 yaşındaki Buğra Tevetoğlu, ablasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Taburcu edileceği günü bekleyen Tevetoğlu, "Benim için yeni bir hayat başlıyor. Sağlık durumu uygun olanları organ bağışına, yeni bir hayat vermeye, cana can katmaya davet ediyorum" dedi.