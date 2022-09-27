Ablalık sevgisi

Şarkıcı Merve Özbey, ikinci çocuğunu geçen hafta kucağına almıştı. Özbey, Emir adını verdiği oğluyla yeniden anneliğin tadını çıkarıyor. Şarkıcı kızı Elif Özüm'ün kardeşiyle ilgilenmesini sosyal medya hesabından yayınladı. Özbey, gönderisinin altına, "Abla oldu. Her şeyin çok farkında saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var oda çözülür herhalde... Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş kesin bilgi yayabiliriz" notunu düştü.