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12 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:15:00

Abdullah Şahin isyan etti: Araba alırken dolandırıldım

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İnternetten araba alırken 'hayranının' yalanıyla 18 bin 400 lirasını kaptıran Abdullah Şahin, sevenlerini "İnternetten alışveriş yaparken, mal elinize gelmeden parayı sakın ödemeyin." sözleriyle uyardı.

Tiyatrocu Abdullah Şahin, Nişantaşı City's'de görüntülendi. İnternetten araba alırken, "Senin büyük hayranınım" diyen dolandırıcıya 18 bin 400 TL kaptıran tiyatrocu, "Gençliğimizde böyle şeyler yoktu. Gençliğimde telefon yoktu. Medeniyet iyi mi, kötü mü acaba? Telefon olunca dolandırıcılık oluyor" dedi. Dolandırılma hikayesini anlatan Şahin, "Telefonda kiralık araba arıyordum. İnternette bir araba buldum. Güzel bir arabaydı. Fiyatı da uygundu. Bir hanımefendi çıktı, 15 bin TL'den 10 bin TL'ye indiler. Sonra parayı gönderdim. Gönderdikten sonra bir telefon gelip, 'Biz sigorta şirketiyiz' dediler. "Biri 8 bin 400 TL gönderin" dedi. Sonra parayı geri göndereceğini söyledi. Onu da gönderdim. Paralar gitti. Suç duyurusunda bulundum. Bir de sizi tanıyoruz diyerek, beni pohpoladılar. Benim için iyi para" dedi. Sevenlerini uyaran tiyatrocu, "İnternetten alışveriş yaparken, mal elinize gelmeden parayı sakın ödemeyin. Karakol ve adliyeye gittim. Gerekli resmi müracaatlarda bulundum" diye konuştu.

Etiketler : abdullah şahin tiyatrocu dolandırıcı araba
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