VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyoğlu katlı metruk binada çökme meydanda geldi
30 il için uyarı! Fırtına, toz taşınımı ve sağanak yağmur
Anketlerde açık ara öndeyiz
CHP'ye terör çıkışı
7'li masanın çelişkileri
Togg almak için arabalarını sattı
06 Nisan 2023 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:17:00

ABD'de moda panelinde

ABONE OL

Manken Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak.

Manken Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak. Sık sık, "Kıyafetlerinizi dönüştürün, değiştirin, paylaşın ve bağışlayın" mesajları veren model, panellerle halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Şahin, ''Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha 'cool'. Bunu oradaki misafirlere sebep ve sonuçlarıyla beraber anlatacağım. Turnenin sonbahara kadar sürmesi planlanıyor" dedi. Etkinlik şimdilik New York, Miami, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles ve Chicago şehirlerini kapsıyor.

Etiketler : Manken Tülin Şahin Amerika döngüsel moda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX