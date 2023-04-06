ABD'de moda panelinde

Manken Tülin Şahin, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak. Sık sık, "Kıyafetlerinizi dönüştürün, değiştirin, paylaşın ve bağışlayın" mesajları veren model, panellerle halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Şahin, ''Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha 'cool'. Bunu oradaki misafirlere sebep ve sonuçlarıyla beraber anlatacağım. Turnenin sonbahara kadar sürmesi planlanıyor" dedi. Etkinlik şimdilik New York, Miami, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles ve Chicago şehirlerini kapsıyor.

