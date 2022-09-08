VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Nebati: Aşağı eğimli bir enflasyon göreceğiz
Muğla'da orman yangını
Başkan Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı'nı kabul etti
Kempinski Residences Balmumcu Yapı & Yapı imzası ile yükseliyor
NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı
Hollanda'da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 200 yüzme havuzu kapanabilir
ABD'den siber saldırılara hedef olan Arnavutluk'a destek
ECB Başkanı Lagarde: Avro'nun değer kaybı da enflasyonist baskıları artırdı
Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık
Portekiz'in NATO'ya gönderdiği gizli belgeler siber saldırıyla çalındı
Uluslararası Uzay Kongresi yarın başlayacak
Oxford Üniversitesi, geliştirdiği sıtma aşısının yüzde 80 koruma sağladığını açıkladı
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, New York'ta teslim oldu
Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK'ya eş zamanlı tepki
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tıbbı gözetim altında tutuluyor
"İHA teknolojilerinde en başarılı 3 ülkeden biriyiz"
NATO Arnavutluk'a yönelik siber saldırıyı kınadı
Avrupa Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı
"Dünyada mal satmadığımız yer, Türkiye'de üretmediğimiz ürün yok"
ABD, Ukrayna ve komşularına 2 milyar dolarlık askeri yardım yapmayı planlıyor
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile görüştü
"FETÖ, DEAŞ tarafından oluşturulmaya çalışılan her türlü zararlı akıma karşı birlikte mücadele etmel...
Zagreb'de spor projesi yürütülen ilkokulu ziyaret etti
Yunanistan'daki skandalda dinlenen gazeteci böyle olayların süreceğini söyledi
08 Eylül 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 19:00:00

ABD'de ‘Alev Alev'

ABONE OL

Başrolünde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Cihangir Ceyhan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisi okyanus ötesinde seyircisiyle yeniden buluştu.

Başrolünde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Cihangir Ceyhan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisi okyanus ötesinde seyircisiyle yeniden buluştu. Ay Yapım imzalı proje ABD'de yayın hayatına başladı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizide üç kadının bir yangın sonrasında değişen hayatları anlatılıyor.

Etiketler : Dilan Çiçek Deniz Demet Evgar Cihangir Ceyhan ve Hazar Ergüçlü
Ustalara selam!

Ustalara selam!
‘Kül' bitti

‘Kül' bitti
Aile pozu

Aile pozu
Ersoy'lu kutlama

Ersoy'lu kutlama
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Süperstar'lı kapanış

Süperstar'lı kapanış
Türk oyuncular Hollywood'da

Türk oyuncular Hollywood'da
İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi

İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi
Maç öncesi moral yemeği

Maç öncesi moral yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes