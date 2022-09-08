ABD'de ‘Alev Alev'

Başrolünde Dilan Çiçek Deniz, Demet Evgar, Cihangir Ceyhan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisi okyanus ötesinde seyircisiyle yeniden buluştu. Ay Yapım imzalı proje ABD'de yayın hayatına başladı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu dizide üç kadının bir yangın sonrasında değişen hayatları anlatılıyor.