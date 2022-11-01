ABD turnesi başladı

ABD konserlerine devam eden müzisyenler Nükhet Duru ve Serkan Çağrı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında merkezi Şikago'da bulunan Turkish American Cultural Alliance (TACA)'da sahne aldı. Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı gecede Çağrı, 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Çağrı ve Duru'nun yaptıkları düetler ile büyük beğeni topladı. İkili, Amerika turnesine New York ve Washington'da verecekleri konserlerle devam edecekler.