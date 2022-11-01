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ABD turnesi başladı
01 Kasım 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 10:00:00

ABD turnesi başladı

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ABD konserlerine devam eden müzisyenler Nükhet Duru ve Serkan Çağrı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında merkezi Şikago'da bulunan Turkish American Cultural Alliance (TACA)'da sahne aldı. C

ABD konserlerine devam eden müzisyenler Nükhet Duru ve Serkan Çağrı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında merkezi Şikago'da bulunan Turkish American Cultural Alliance (TACA)'da sahne aldı. Cumhuriyetin 99. yılının kutlandığı gecede Çağrı, 10. Yıl Marşı'nı seslendirdi. Çağrı ve Duru'nun yaptıkları düetler ile büyük beğeni topladı. İkili, Amerika turnesine New York ve Washington'da verecekleri konserlerle devam edecekler.

Etiketler : ABD turnesi başladı Nükhet Duru Serkan Çağrı
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