26 Haziran 2019 12:31 | Çarşamba
ABD’li Gloria Gaynor: Türk yemekleri harika
Türkiye’de Ajda Pekkan tarafından Bambaşka Biri’ adıyla yeniden yorumlanan I Will Survive şarkısının sahibi ABD’li Gloria Gaynor, Bodrum’da konser verdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı “Türk yemekleri harika. Açıkçası Türk lokumuna dayanamıyorum” dedi. Türkiye’nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Gaynor, “ Ben de konuştuğum herkese ‘Türkiye’ye mutlaka gidin’ diyorum. Türk yemekleri harika” ifadelerini kullandı.
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