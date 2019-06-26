ABD’li Gloria Gaynor: Türk yemekleri harika

Sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı “Türk yemekleri harika. Açıkçası Türk lokumuna dayanamıyorum” dedi. Türkiye’nin çok etkileyici bir yer olduğuna dikkati çeken Gaynor, “ Ben de konuştuğum herkese ‘Türkiye’ye mutlaka gidin’ diyorum. Türk yemekleri harika” ifadelerini kullandı.