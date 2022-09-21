VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kaybettiği oğluna seslendi
‘Kepçe çıkmışsın annem'
Festivale damga vurdu
Isabella düeti
90'lı yıllarda önümü kestiler
Kalp kapakçığı ile varisin ne ilgisi var demeyin!
Suyla yutuluyor, vücuttan kendiliğinden atılıyor!
Çocukların yüzde 60'ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor
Erken tanı, şaşılık tedavisinde başarıyı artırıyor
Her Yer İmam Hatip Değil
Sevgiler, Genç ve Başarılı Kitap Yazarı Aykut Demirel: “27” adlı kitabım beyazperdeye taşınıy...
Putin'den tarihi karar: Kısmi seferberlik
"Erdoğan tarih yazdı"
Yunanistan Ege'yi mezarlığa çevirdi
Çay içerken akıllarına gelmiş
"Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz"
Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Dünya nükleer silah kullanma ihtimaliyle karşı karşıya
AB: Ukrayna'da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı referandumu tanımayacağız
Bakan Çavuşoğlu'nun New York temasları sürüyor
Şili Cumhurbaşkanı, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekti
Alman hükümeti, Rus gaz ithalatçısı şirket Uniper'in çoğunluk hissesini alacak
Bakan Karaismailoğlu: Milli elektrikli trenle yolcu taşımaya başlamayı hedefliyoruz
NATO: Ukrayna'da ayrılıkçıların seçimlerinin meşruiyeti yoktur
21 Eylül 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 09:30:00

90'lı yıllarda önümü kestiler

ABONE OL

Şarkıcı Yonca Evcimik, "I'm Hot For You" projesiyle yıllar önce yurtdışına açılmasının engellendiğini söyledi: "Sonra da hiç kimseye yurtdışına açılmak kısmet olmadı."

Şarkıcı Yonca Evcimik, "I'm Hot For You" projesiyle yıllar önce yurtdışına açılmasının engellendiğini söyledi: "Sonra da hiç kimseye yurtdışına açılmak kısmet olmadı."

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 'Özgür Aras'la Baş Başa" programına konuk olan Evcimik, "I'm Hot For You" projesiyle yurtdışında başarı elde etme hakkının elinden aldığını söyledi. Şarkıcı, "O dönem benim önüm kesildi ama hiç kimseye de yurtdışına açılmak kısmet olmadı" dedi. O zamanlarda çok üzüldüğünü belirten şarkıcı, "O dönem kimseye ah etmedim ama o kadar üzüldüm ki ah etmiş kadar olmuşumdur" dedi.

'Çılgın Bediş'e hayrandım

Evcimik, 90'lı yıllarda başrolünde yer aldığı 'Çılgın Bediş' dizisi hakkında, "Benim hayranı olduğum bir karakterdi. Dizinin böyle patlayacağını hiç bilmiyordum. Kendimle özleşleştirdiğim ve benzettiğim bir karakterdi. Dizi içinde her bölüm başka bir karaktere giriyorduk" diye konuştu. Programda kariyerinin dönüm noktasını anlatan Evcimik, "TRT 2'de ki "Yarım Elma" programını katılığımda her şey bir gecede oldu. Albüm çıkmıştı, aradan aylar geçmişti ama bir hareketlenme yoktu. Ne zaman ki o programa katıldım, ertesi gün her şey bir anda değişti'' dedi.

Etiketler : Şarkıcı Yonca Evcimik TRT 2 Çılgın Bediş
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Birce hayran bıraktı

Birce hayran bıraktı
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Oyunculuk isteği

Oyunculuk isteği
Gözde çift ilk kez ortak projede

Gözde çift ilk kez ortak projede
Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Sevgi hiçbir zaman tükenmez
Dijital dönüş

Dijital dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes