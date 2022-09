90'lı yıllarda önümü kestiler

Şarkıcı Yonca Evcimik, "I'm Hot For You" projesiyle yıllar önce yurtdışına açılmasının engellendiğini söyledi: "Sonra da hiç kimseye yurtdışına açılmak kısmet olmadı."

90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 'Özgür Aras'la Baş Başa" programına konuk olan Evcimik, "I'm Hot For You" projesiyle yurtdışında başarı elde etme hakkının elinden aldığını söyledi. Şarkıcı, "O dönem benim önüm kesildi ama hiç kimseye de yurtdışına açılmak kısmet olmadı" dedi. O zamanlarda çok üzüldüğünü belirten şarkıcı, "O dönem kimseye ah etmedim ama o kadar üzüldüm ki ah etmiş kadar olmuşumdur" dedi.

'Çılgın Bediş'e hayrandım

Evcimik, 90'lı yıllarda başrolünde yer aldığı 'Çılgın Bediş' dizisi hakkında, "Benim hayranı olduğum bir karakterdi. Dizinin böyle patlayacağını hiç bilmiyordum. Kendimle özleşleştirdiğim ve benzettiğim bir karakterdi. Dizi içinde her bölüm başka bir karaktere giriyorduk" diye konuştu. Programda kariyerinin dönüm noktasını anlatan Evcimik, "TRT 2'de ki "Yarım Elma" programını katılığımda her şey bir gecede oldu. Albüm çıkmıştı, aradan aylar geçmişti ama bir hareketlenme yoktu. Ne zaman ki o programa katıldım, ertesi gün her şey bir anda değişti'' dedi.