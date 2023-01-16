90'larda güzel şarkılar yaptık

Eda - Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ve Hazal'dan oluşan Şimdi 90'lar grubu, özel bir etkinlikte sahne aldılar. Grup, 'Üzgünüm', 'Sevdik Sevdalandık', 'Sürgün Aşkımız' ve 'Ben Tabii ki' gibi 90'ların en sevilen şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçılardan Özülkü, "90'larda o kadar güzel şarkılar yaptık ki o rüzgar kolay kolay bitmeyecek" dedi.