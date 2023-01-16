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16 Ocak 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 14:00:00

90'larda güzel şarkılar yaptık

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Eda - Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ve Hazal'dan oluşan Şimdi 90'lar grubu, özel bir etkinlikte sahne aldılar.

Eda - Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale ve Hazal'dan oluşan Şimdi 90'lar grubu, özel bir etkinlikte sahne aldılar. Grup, 'Üzgünüm', 'Sevdik Sevdalandık', 'Sürgün Aşkımız' ve 'Ben Tabii ki' gibi 90'ların en sevilen şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan sanatçılardan Özülkü, "90'larda o kadar güzel şarkılar yaptık ki o rüzgar kolay kolay bitmeyecek" dedi.

Etiketler : güzel şarkılar Eda - Metin Özülkü Reyhan Karaca Ümit Sayın
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