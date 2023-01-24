90'lara yoğun ilgi

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', Kayıkhane'de hayranlarıyla bir araya geldi. Grup, 'Üzgünüm', 'Sevdik Sevdalandık', 'Sürgün Aşkımız' ve 'Ben Tabii ki' gibi 90'ların en sevilen şarkıları seslendirdi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Metin Özülkü, "Tüm şarkılara hep bir ağızdan eşliğiniz bizi çok mutlu ediyor. Vokalistlerimiz sizlersiniz ve harikasınız" dedi.