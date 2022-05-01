90'lar gecesi

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', İzmirli sevenleriyle bir araya geldi. Türkiye turnesinde olan sanatçılar, 'Adam', 'Sevdik Sevdalandık', 'Üzgünüm' ve 'Seninle Olmak Var Ya' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Grup, 18 Mayıs'ta Bursa'da, 21 Mayıs'ta Ankara'da, 27 Mayıs'ta Akhisar'da, 28 Mayıs'ta İstanbul'da ve 11 Haziran'da Zonguldak'ta konser verecek.