VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan ne zaman başlıyor?
Tiyatro fedakarlık ister
Burnum daha iyiymiş
Hande'ye ‘El Turco' teklifi
Hararetli konuşma
Madrid otobüslerinde Kerem var
Topuklu ayakkabı giyemiyorum
90'lar gecesi
‘Metin Ali'yle dönüyor
Çekimler tamamlandı
özcan Deniz bu bayramda isyanlarda
MSB duyurdu! 19 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı
Hindistan, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin 725 milyon dolarına el koydu
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Yüzde 148 gibi ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında bir reko...
BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaşın sürdüğü Ukrayna'da görüntülendi
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türk-Suud yakınlaşmasını doğru bir adım olarak görüyor
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Bilecik'te lastik üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Öte yandan, Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup slog...
Bayramda kuvvetli yağış geliyor!
Rusya'dan "ABD" kararı! Resmen duyurdular
Yunan tezgahına rest!
01 Mayıs 2022 Pazar 11:20:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2022 Pazar 11:28:00

90'lar gecesi

ABONE OL

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', İzmirli sevenleriyle bir araya geldi.

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'tan oluşan 'Şimdi 90'lar', İzmirli sevenleriyle bir araya geldi. Türkiye turnesinde olan sanatçılar, 'Adam', 'Sevdik Sevdalandık', 'Üzgünüm' ve 'Seninle Olmak Var Ya' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Grup, 18 Mayıs'ta Bursa'da, 21 Mayıs'ta Ankara'da, 27 Mayıs'ta Akhisar'da, 28 Mayıs'ta İstanbul'da ve 11 Haziran'da Zonguldak'ta konser verecek.

Etiketler : 90'lar gecesi Metin Özülkü Reyhan Karaca Sibel Alaş
Karavanı Twitter'ı çalkaladı

Karavanı Twitter'ı çalkaladı
Baba-kız teklisi

Baba-kız teklisi
Single heyecanı

Single heyecanı
Estetikle herkes aynı

Estetikle herkes aynı
Tarkan'la şarkılara bakıyoruz

Tarkan'la şarkılara bakıyoruz
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Doğum için gün sayıyor

Doğum için gün sayıyor
Sitare'yle oynamak istiyor

Sitare'yle oynamak istiyor
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER