9 yıl sonra bir aradalar

Oyuncular Tolga Güleç ve Erkan Petekkaya, 9 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. Bir dönem 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde rol alan ikili, şimdi de 'Filme Gel' adlı filmde kamera karşısına geçecek. Projede Çetin karakterini canlandıracak olan Güleç, "Erkan abi ile yıllar sonra komedi yapmanın keyfi apayrı. Karşılıklı oynadığımız sahnelerde bazen gülmekten sahneyi çekemediğimiz anlar oluyor. Absürd komedinin tadına birlikte varıyoruz" dedi.