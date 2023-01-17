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Çocukluklarına döndüler
17 Ocak 2023 Salı 18:47:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 18:47:00

80'ler temalı doğum günü

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Ozan Doğulu 52'nci yaşını ailesi ve arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. 80'ler konseptli geceye özel hazırlanan müzisyen, tarzıyla dikkat çekti.

Şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyi DJ Ozan Doğulu 52 yaşını özel bir geceyle kutladı. Doğulu, Yeniköy'deki Vaha adlı mekânı doğum günü partisi için kapattı. Doğulu'nun 80'ler temalı doğum günü partisine davetliler farklı tarzlarıyla damga vurdu. Partisine özel hazırlanan Ozan Doğulu tarzıyla dikkat çekti. Beren Saat-Kenan Doğulu çifti permalı saçlarıyla, Ozan Doğulu ile sevgilisi Hera Aslan leopar stillerini tercih etti. Gecede Kenan Doğulu ağabeyinin çocukları sahneye çıkarak şarkılar seslendirdi. Eğlenceli geçen gecede Ozan Doğulu doğum günü pastasının mumlarını çocukları ve sevgilisi Hera Aslan'la beraber dilek tutarak üfledi. Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan arasındaki boy farkı dikkat çekti.

Etiketler : ozan doğulu doğum günü parti
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