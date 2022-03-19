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19 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 11:00:00

8 yıllık evlilik bitti

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2014 yılında Roma'da evlenen Hamdi Alkan ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

2014 yılında Roma'da evlenen Hamdi Alkan ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada ikili, avukatlarıyla hazır bulundu. 10 dakika süren davada mahkeme hakimi, çiftin boşanmasına karar verdi. Hamdi Alkan, eşine Amerika'da bir ev ve lüks araba verdi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Hamdi al selen görgüzel boşanma
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