8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti
Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. İkilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi. Mahkeme, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.
Neslihan KESKİN