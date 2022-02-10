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10 Şubat 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2022 Perşembe 18:30:00

8 yıllık evlilik 5 dakikada bitti

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Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Netflix'te yayınlanan 'Kulüp' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış'la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. İkilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi. Mahkeme, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

Neslihan KESKİN


Etiketler : 8 yıllık evlilik Fırat Tanış Kübra Tanış
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