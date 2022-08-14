8 yıllık aşkta mutlu son

Oyuncu Cengiz Coşkun, sekiz yıldır birlikte olduğu Romanyalı Beatrica Lorena ile hayatını birleştirdi. Lorena gelinliğinin altına giydiği spor ayakkabı ile dikkat çekti.

Ekranlara veda eden 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı 'Turgut Alp' rolüyle tanınan Cengiz Coşkun, sekiz yıllık sevgilisi Romanyalı Beatrica Lorena ile evlendi. İkilinin nikah şahitliğini Cengiz Coşkun'un dizideki rol arkadaşı Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar yaptı. Beatrica Lorena düğünde, straplez gelinliğinin altına beyaz spor ayakkabı giydi. Polonezköy'de kır düğünü ile hayatlarını birleştiren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Mutlu olduklarını söyleyen Coşkun, "Bu özel günümüzde ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Çok heyecanlı ve mutluyuz " diye konuştu. Davetliler, düğünün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı.