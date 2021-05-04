8 yaşındaki sesi duygulandırdı

Usta yorumcu Neşe Karaböcek, Ankara Radyosu'nda yıllar önce 8 yaşındayken okuduğu şarkının kaydı kendisine ulaştırılınca duygusal anlar yaşadı. 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, " Radyodan gönderdiler. Bende istedim CD olarak çıkarsınlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT'ye henüz cevap gelmedi. O zaman ki sesimi duyunca çok duygulandım" dedi.

