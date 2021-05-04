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04 Mayıs 2021 Salı 14:02:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 14:02:00

8 yaşındaki sesi duygulandırdı

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Usta yorumcu Neşe Karaböcek, Ankara Radyosu'nda yıllar önce 8 yaşındayken okuduğu şarkının kaydı kendisine ulaştırılınca duygusal anlar yaşadı.

Usta yorumcu Neşe Karaböcek, Ankara Radyosu'nda yıllar önce 8 yaşındayken okuduğu şarkının kaydı kendisine ulaştırılınca duygusal anlar yaşadı. 'Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde' adlı şarkıyı seslendiren sanatçı, " Radyodan gönderdiler. Bende istedim CD olarak çıkarsınlar. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT'ye henüz cevap gelmedi. O zaman ki sesimi duyunca çok duygulandım" dedi.

Etiketler : neşe karaböcek trt ankara radyosu
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