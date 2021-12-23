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23 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00

8 yaşında matematik dehası

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Mersin Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'nda 25 ülke 26 bin 335 katılımcı arasından dünya birinciliği elde etti.

Mersin Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'nda 25 ülke 26 bin 335 katılımcı arasından dünya birinciliği elde etti.

Kısa süre önce de Amerika Matematik Oyunları'nda dünya üçüncüsü olan Ezel Ali "Bundan sonra çok çalışıp doktor olacağım. Johns Hopkins Üniversitesi'ne gideceğim" dedi.

Oğlunun 5,5 yaşından bu yana pedagog eşliğinde çalıştığını belirten matematik öğretmeni anne Gülşen Tan, "Dikkat dağınıklığı diye gittiğimiz ama pedagogumuzun ısrarla 'bu çocuk özel bir çocuk', 'bu çocuğu yönlendirmemiz gerek' diyerek oğlumuzu keşfetti. Birinci sınıftan itibaren Kanguru Matematik Derneği'nin her yıl çeşitli dallarda düzenlediği çeşitli yarışmalardan olan Singapur Matematik Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu. 26 ülkeden 26 bin öğrencinin katıldığı bir yarışmaydı. Zorlu bir yarışmaydı. Yaşının çok üstünde sorular vardı. Bir üst aşama olan SIMOC'a davet edildi. Singapur'a davet aldı fakat biz pandemi nedeni ile gidemedik. Sınav da online gerçekleşmek zorunda kaldı. Kanguru Matematik Derneği'nin Türkiye temsilcisi çocuğumuza sahip çıktı. Onunla birlikte 7 saat süren bir sınava girdi. 3 aşamalı olan sınavda, birincisi yarışmalarda dereceye girmiş öğrencilerin olduğu Matematik Olimpiyatı'ydı. Bunda dünya 3'üncüsü oldu. İkincisi akıl oyunlarıydı. Bunda da takımca dünya 2'ncisi oldular. Matematik master oyunlarında da takımca dünya 2'ncisi oldular. Takımında 8 farklı ülkeden öğrenciler vardı. Ezel Ali onlarla İngilizce iletişim kurdu. Böyle olunca çocuğun dil yeteneği de ortaya çıkmış oldu. Çocuğum aynı zamanda burs kazandı. Birçok avantaja sahip oldu, özgüveni arttı" dedi.

Yarışmalara diğer velilerin de ilgi göstermesi için gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Gülşen Tan, "Bu tür yarışmalara diğer velilerin de ilgilenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Hem bir anne, hem bir veli, öğretmen olarak bu işin yaygınlaştırılması taraftarı olduğum için de gönüllü olarak rehberlik yapmaya çalışıyorum. Çünkü matematik bilincinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bunun bir örneği olarak da oğlumu gösteriyorum. Oğlum her zaman için matematiği eğlenceli buluyor. Günlük sadece 1 saat ders çalışıyoruz. Farklı matematik soruları çözmeye çalışıyoruz. Son olarak 30 bin öğrencinin katıldığı Amerika Matematik Olimpiyatları'nda da dünya 3'üncüsü oldu. Hem Mersin adına, hem ülkem adına çok mutluyum. Eğer pandemi olmasaydı biz Singapur'a gidip Türk bayrağı açacaktık. Bu çok büyük bir gurur" diye konuştu.

Başarısını anne ve öğretmenlerine borçlu olduğunu söyleyen Ezel Ali, matematiği çok sevdiği için düzenli olarak çalıştığını belirterek, "Annem ve öğretmenlerim sayesinde ben çalıştım ve birinci oldum. Bundan sonra çok çalışıp doktor olacağım. Johns Hopkins Üniversitesi'ne gideceğim. En iyi doktorlar orada ben de orada çalışacağım" ifadesini kullandı.

Etiketler : 8 yaşında matematik dehası Mersin Yenişehir İlkokulu Ezel Ali Altın
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