8 aylık evlilik 10 dakikada bitti: Anlaşmalı boşandılar

Geçtiğimiz ağustos ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir ve müzisyen Oğuzhan Koç çifti, 8 aylık evliliklerini sonlandırdı. Bir süredir ayrı yaşayan ikilinin boşanma davası dün Adalar Adliyesi'nde görüldü. Özdemir adliyeye yalnız girerken Koç'a yakın arkadaşı Tolga Akış eşlik etti. 10 dakika süren duruşmada ikili anlaşmalı olarak boşandı. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddiaları hakkında Koç, "Birbirimizden bir şey talep etmedik" derken Özdemir, "Arkadaşlar teşekkür ederim, bir açıklama yapmayacağım" dedi.

