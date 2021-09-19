7'nci yıla mutlu kutlama

'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Rüştü Onur Atilla, eşi Sinem Ayyıldız'la 7'inci evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutladı. Oyuncu 2014'te evlendiği eşiyle bir karesini sosyal medyadan paylaşarak altına şu notu düştü: "20 yıl önce henüz lisedeyken inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler."