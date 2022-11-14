77 yaşında 18'ine indi

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'nin Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf 'yok artık' dedirtti. Orhan Gencebay ile birlikte çekilmiş karesini paylaşan Sevim Emre, uygulanan fotoşopun ardından şaşırtıcı bir hal aldı. 77 yaşındaki eşi Emre, Instagram filtreleriyle adeta kendini 18 yaşında döndürdü. Yüzündeki tüm kırışıklıkları yok eden ve gençleşen Sevim Emre'nin takipçileri, tanımakta güçlük çekti.