7.5 ay teknede yaşadım

Şarkıcı Fatih Erkoç, sevenleriyle bir araya geldi. De Dietrich'in yüzü olan şarkıcı, markanın gecesinde konser verdi. Gece sonrası BDR Thermea Türkiye CEO'su Ender Çolak'la kamera karşısına geçen Erkoç, yaz aylarını Bodrum'da geçirdiğini söyledi. Geçen yıl kalp krizi geçirdiğini ve bunun için İstanbul'dan uzaklaştığını belirten Erkoç, ''7.5 ay hep teknedeydim. Tekne hayatı daha kolay ve büyük motorlarım vardı onları sattım, kendime scotter aldım. Hastaneye ve eczaneye gitmek gerektiğinde scooter ile çok rahat gidiyorum" dedi.