7 yıllık evlilik bitti

2015 yılında nikâh masasına oturan Selen Soyder ile iş adamı Oren Fransezin evliliklerindeki yaşadıkları krizi atlatamadı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Soyder ile Fransez, anlaşmalı olarak boşandı. Soyder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2015 yılında hayatlarımızı birleştirme kararı vererek evlenmiş olduğum Oren Frensez ile anlaşmalı olarak boşanmış olduğumu siz değerli kamuoyu ile paylaşmak istedim" dedi.