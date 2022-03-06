VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski'yi kurtarma operasyonu!
İkinci el otomobile "savaş" tırpanı!
Yeterli stok var mı?
Perveserance'a yeni görev!
Hile yaptıklarını itiraf ettiler
Putin'e karşı 6 maddelik plan!
İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı
Ukrayna'ya savaş uçağı verilecek mi?
Çavuşoğlu'ndan güvenli tahliye için uyarı
Bebek odası hazırlığı
Cilt farkındalığı için sergi açtı
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Düğün alışverişi
Parçalar aşk acısı çekenlere
İrem benim şarkımı okuyamaz
Uzun süre ayakta durmak hemoroid nedeni
Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi
Bağışıklığı düşenlerde zona riski var
Bir çocuk başım ağrıyor diyorsa dikkat...Tümör olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Mart
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
06 Mart 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 11:30:00

7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

ABONE OL

'Kargo' müzik grubunun eski solisti, müzisyen Ozan Anlaş ile 7 yıllık vokal koçu eşi Nilüfer Anlaş'ın evliliği tek celsede bitti.

'Kargo' müzik grubunun eski solisti, müzisyen Ozan Anlaş ile 7 yıllık vokal koçu eşi Nilüfer Anlaş'ın evliliği tek celsede bitti. Çiftin, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davası 10 dakika sürdü. İkili, anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin, 6 yaşındaki çocuğunun velayeti anneye verildi. Ozan Anlaş, çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek. Taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Neslihan KESKİN

Etiketler : Kargo Ozan Anlaş Nilüfer Anlaş
Açılış Ece'den kapanış Özge'den

Açılış Ece'den kapanış Özge'den
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Sonsuz aşk yoktur

Sonsuz aşk yoktur
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Sessiz âşık

Sessiz âşık
Formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı
Problemleri sporla çözüyor

Problemleri sporla çözüyor
Estetik değil kilo aldım

Estetik değil kilo aldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER