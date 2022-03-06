7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

'Kargo' müzik grubunun eski solisti, müzisyen Ozan Anlaş ile 7 yıllık vokal koçu eşi Nilüfer Anlaş'ın evliliği tek celsede bitti. Çiftin, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davası 10 dakika sürdü. İkili, anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin, 6 yaşındaki çocuğunun velayeti anneye verildi. Ozan Anlaş, çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödeyecek. Taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Neslihan KESKİN