7 yıllık aşkta mutlu son!

Oyuncu Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Ahituv ile evlendi. İki sene önce nişanlanan ancak pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift, arkadaşlarının ve ailelerinin katıldığı düğünde doyasıya eğlendi. Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde Öykü Karayel-Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Cağla Irmak gibi isimler yalnız bırakmadı. Düğün öncesi yapılan fotoğraf çekiminden bir videoyu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Sonsuza dek mutlu" notunu yazdı.