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20 Eylül 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 11:00:00

7 yıl sonra yeniden

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Ece Yüksel, 2015'te 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldığı '29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 7 yıl sonra bu kez bir başka ödülün sahibi oldu.

Ece Yüksel, 2015'te 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldığı '29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 7 yıl sonra bu kez bir başka ödülün sahibi oldu. Ziya Demirel'in, Elif Nazlı Durlu ile birlikte senaryosunu yazıp, aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı, 'Ela ile Hilmi ve Ali' adlı filmde hayat verdiği karakter ve ortaya koyduğu oyunculuk, Yüksel'e bu kez 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. Yüksel, "7 yıl önce aldığım o ödül, bana ışık oldu, yolumu aydınlattı. Aynı festivalde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almak beni gururlandırdı" dedi. n Soner KAN

Etiketler : 7 yıl sonra yeniden Ece Yüksel Adana Altın Koza Film Festivali
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