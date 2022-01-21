VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AFAD'dan vatandaşlara uyarı
Bakan Akar ve komuta kademesi Irak sınırında
Irak'ta DEAŞ orduya saldırdı: 11 asker öldü
"Minik Asiye" haftaya taburcu edilecek
Rusya-Ukrayna geriliminde çok konuşulacak SİHA detayı
Yarıyıl tatili uzatılacak mı?
Belediye şehri haraca bağlamış
Hedef tam normalleşme
Arjantin, İranlı isim için Interpol'e başvurdu!
Omicron varyantında kritik tarih belli oldu
Denizli'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
FETÖ'nün Jandarma'daki mahrem yapılanmasına operasyon
Romantik gece
7 sunucudan şikayetçi
Tam bir Safiş!
Gösterinin geliri köy okuluna
Maskesiz AVM'de
Öyle bir şey olabilir mi!
İlk kez gecelerde
Polis denetimi gerdi
Dünyayı tek başına dolaşan en genç kadın pilot oldu
Bitcoin çakıldı: 220 milyar dolar buharlaştı
21 Ocak 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 13:30:00

7 sunucudan şikayetçi

ABONE OL

Bazı kadın sanatçıların kostümlerini eleştirerek 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, kendisine karşı çıkan televizyon sunucularına savaş açtı.

Bazı kadın sanatçıların kostümlerini eleştirerek 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, kendisine karşı çıkan televizyon sunucularına savaş açtı. Türkücü, televizyon ve internet üzerinden kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Seyhan Soylu'ya kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. n Neslihan KESKİN

Etiketler : 7 sunucudan şikayetçi İzzet Yıldızhan Türkücü Bircan Bali Nihat Doğan
Rusya tatili ödülü

Rusya tatili ödülü
'Diamond Plak'landı

'Diamond Plak'landı
Lal'in akvaryum keyfi

Lal'in akvaryum keyfi
Servetine servet katacak

Servetine servet katacak
Kıskançlık Alina'yı yordu

Kıskançlık Alina'yı yordu
Nazım Hikmet sürprizi

Nazım Hikmet sürprizi
Rezidansta negatife döndüler

Rezidansta negatife döndüler
Şair tez konusu

Şair tez konusu
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER