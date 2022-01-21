7 sunucudan şikayetçi

Bazı kadın sanatçıların kostümlerini eleştirerek 'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, kendisine karşı çıkan televizyon sunucularına savaş açtı. Türkücü, televizyon ve internet üzerinden kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla Bircan Bali, Arto, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Seyhan Soylu'ya kişilik haklarına saldırıda bulundukları gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. n Neslihan KESKİN