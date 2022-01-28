7 eser iade edilecek

UnIversal Müzik şirketinin sahibi Süha Yavuz, 7 adet eser işletme belgesinin sahte imza sirküleriyle devredilmesiyle ilgili Şebnem Ferah, Avrupa müzik ve Pasaj Müziği şirketlerine açtığı iade davasını kazandı. Dava sonucunda, Ferah'ın CD ve kaset formatındaki 'Kadın', 'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum', 'Perdeler' ve 'Şebnem Ferah 2003' isimli albümlerinin Universal Müzik Şirketi'ne iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Ferah'ın 'Artık Kısa Cümleler Kuruyorum', 'Kadın', 'Perdeler' ve 'Kelimeler Yetse' isimli CD ve kaset formatındaki albümlere ilişki eser işletme belgelerinin iptalini hükmetti.

Neslihan KESKİN