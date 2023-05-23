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23 Mayıs 2023 Salı 07:40:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 07:40:00

7 bin kişilik eğlence

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'Gaz Pedal' adlı teklisiyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Arem Özgüç ve Arman Aydın, geçtiğimiz gün Volkswagen Arena'da bir etkinlikte sahne aldı.

'Gaz Pedal' adlı teklisiyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Arem Özgüç ve Arman Aydın, geçtiğimiz gün Volkswagen Arena'da bir etkinlikte sahne aldı. Biletlerin 1 saatte tükendiği etkinlikte 7 bin kişiye çalan başarılı ikili 1 saat boyunca eğlenceyi doruğa çıkardı. Arem ve Arman yaz boyunca yoğun konser programlarıyla sevenleriyle buluşacak.

Etiketler : 7 bin kişilik eğlence Gaz Pedal Arem Özgüç Arman Aydın
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