7 bin kişilik eğlence

'Gaz Pedal' adlı teklisiyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Arem Özgüç ve Arman Aydın, geçtiğimiz gün Volkswagen Arena'da bir etkinlikte sahne aldı. Biletlerin 1 saatte tükendiği etkinlikte 7 bin kişiye çalan başarılı ikili 1 saat boyunca eğlenceyi doruğa çıkardı. Arem ve Arman yaz boyunca yoğun konser programlarıyla sevenleriyle buluşacak.