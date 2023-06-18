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18 Haziran 2023 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 15:30:00

60. yaşını İstanbul'da kutladı

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Hollywood yıldızı Johnny Depp, önceki akşam 60. yaşına bastı.

Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan 'Hollywood Vampires' grubuyla vereceği konser için İstanbul'a gelen Hollywood yıldızı Johnny Depp, önceki akşam 60. yaşına bastı. Depp'in konakladığı Vakko Hotel and Residence'ta özel bir kutlama yapıldı Depp'in doğum günü kutlamasına Cem ve Ronit Hakko, Jaklin Güner, Kenan Doğulu, Edis, Nazlı Çelik ve Müjde Uzman gibi isimler katıldı. Johhny Deep'in doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Johnny Deep, gece sonu odasına mantı sipariş etti.

Etiketler : alice cooper joe perry hollywood vampires johnny depp
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