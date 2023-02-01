60 milyonluk villa Hadise'si

Popçu Hadise'nin eski eşi işadamı Mehmet Dinçerler yeni villasına taşındı. Geçtiğimiz yıl 5 ay evli kaldığı Hadise'yle olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, yeni hayatına kesenin ağzını açarak evinden başladı. Dinçerler, 60 milyon liraya Kilyos'ta aldığı denize sıfır olan villasını tadilata sokmuştu. Villasını mimar bir arkadaşına yenileten Dinçerler, evin içine ise 15 milyon lira harcadı. Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülen evin modern tarzı dikkat çekti. Hadise ve Dinçerler, boşandıktan sonra mal varlığı krizi yaşamış ve işadamı aldığı 3 milyon liralık pırlanta yüzüğü, Riva'daki evlerindeki robot süpürge ve nişan törenindeki gümüş tepsisini geri istediği iddia edilmişti.