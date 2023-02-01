VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 6 ay daha uzattı
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
Başkan Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar
Biden: Beyaz Saray'daki kedim geceleri kafamın üstünde uyuyor
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
AB'den düzensiz göçle mücadelede 4 maddeli eylem planı
İlk yerli askeri motor teslimatı başlıyor
Bakan Dönmez: Gençler sayesinde üreten bir ülke olmak istiyoruz
FBI'ın arama yaptığı ABD Başkanı Biden'ın konutunda "gizli belge" bulunmadı
Blinken'ın ziyareti öncesinde, ABD'ye "Çin'i çevreleme takıntısından vazgeçmesi" mesajı
Rusya Başbakan Yardımcısı: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı
Kazakistan 2023'te petrol üretimini 90,5 milyon tona çıkaracak
New York borsası Fed kararı öncesi düşüşle açıldı
Milli kayakçı Sıla Kara Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı
Almanya küresel enerji fiyatlarında düşüş beklemiyor
Fransa'da 2022'de trafik kazalarında 3 bin 260 kişi öldü
Terör örgütü PKK Haseke'de gençleri zorla silah altına alıyor
Evlat nöbetine katılım sürüyor
60 milyonluk villa Hadise'si
Rolü için 15 kilo aldı
Senfonik hazırlık
Avşar Kızı'yla ilk proje
01 Şubat 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 21:00:00

60 milyonluk villa Hadise'si

ABONE OL

Hadise'yle boşanmasında istekleriyle tartışma yaratan Mehmet Dinçerler Kilyos'ta 60 milyon liraya denize sıfır villa aldı. İşadamı evin dekorasyonu için 15 milyon lira harcadı.

Popçu Hadise'nin eski eşi işadamı Mehmet Dinçerler yeni villasına taşındı. Geçtiğimiz yıl 5 ay evli kaldığı Hadise'yle olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler, yeni hayatına kesenin ağzını açarak evinden başladı. Dinçerler, 60 milyon liraya Kilyos'ta aldığı denize sıfır olan villasını tadilata sokmuştu. Villasını mimar bir arkadaşına yenileten Dinçerler, evin içine ise 15 milyon lira harcadı. Her detayı en ince ayrıntısına kadar düşünülen evin modern tarzı dikkat çekti. Hadise ve Dinçerler, boşandıktan sonra mal varlığı krizi yaşamış ve işadamı aldığı 3 milyon liralık pırlanta yüzüğü, Riva'daki evlerindeki robot süpürge ve nişan törenindeki gümüş tepsisini geri istediği iddia edilmişti.

Etiketler : hadise mehmet dinçerler villa
Paris'te yürüdü

Paris'te yürüdü
Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum

Fadik Sevin Atasoy: Kenan'ın bursuyla okudum
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor
Aşkın ilk fotoğrafı

Aşkın ilk fotoğrafı
Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim

Mustafa Keser: Başından beri gönüllü değildim
Mehterli açılış

Mehterli açılış
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Sanatsal buluşma

Sanatsal buluşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX