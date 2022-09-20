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20 Eylül 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 12:00:00

60 Bin liralık yemek

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Galatasaray'ın Belçikalı dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Dries Mertens milli maçlar arasında ailesiyle Bodrum'un yolunu tuttu.

Galatasaray'ın Belçikalı dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Dries Mertens milli maçlar arasında ailesiyle Bodrum'un yolunu tuttu. Lüks bir otelde kalan Mertens ailesi, önceki gün tekne keyfi yaparak egenin eşsiz koylarında mavi suların tadını çıkardı. Yıldız futbolcu Gümüşlük'te lüks bir balıkçıda ailecek yemek yedi. Keyifli saatler geçiren Mertens, 60 bin lira hesap ödedi.

Etiketler : 60 Bin liralık yemek Dries Mertens Galatasaray Bodrum
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