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18 Haziran 2023 Pazar 11:55:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 11:55:00

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

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'Şarkılar Bizi Söyler' programı depremzedelere el uzattı.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren 'Şarkılar Bizi Söyler' programı depremzedelere el uzattı. Can, Altun ve Şenlendirici dün Kuruçeşme Açıkhava'da yapılan sezon finalinin tüm geliri depremzedelere bağışladı. Konser öncesi duygularını dile getiren Can, "Ne mutlu ki bu katkıyı hem maddi hem de manevi olarak müzikle yapabilme imkânımız var" derken Altun ise, "6 Şubat 2023 asla aklımızdan, yüreğimizden çıkarmayacağımız, içimizi yakan tarih" dedi.

Etiketler : şarkılar bizi söyler depremzede bağış konser
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