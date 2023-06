6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren 'Şarkılar Bizi Söyler' programı depremzedelere el uzattı. Can, Altun ve Şenlendirici dün Kuruçeşme Açıkhava'da yapılan sezon finalinin tüm geliri depremzedelere bağışladı. Konser öncesi duygularını dile getiren Can, "Ne mutlu ki bu katkıyı hem maddi hem de manevi olarak müzikle yapabilme imkânımız var" derken Altun ise, "6 Şubat 2023 asla aklımızdan, yüreğimizden çıkarmayacağımız, içimizi yakan tarih" dedi.